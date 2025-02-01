Мастер-класс Минниханова, выборы Лукашенко и выплаты контрактникам: обзор событий недели

Казань стала одной из площадок Всероссийского форума «Малая Родина – сила России», ветеранов Великой Отечественной войны наградили юбилейными медалями, Лукашенко вновь стал президентом Белоруссии, «Татмедиа» подвело итоги года, в Татарстане рассказали о наборе контрактников: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.