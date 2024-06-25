Художница Лада Подольская представила арктические работы на выставке "Анатомия айсберга" в Москве

Художница Лада Подольская представила свои работы на выставке "Анатомия айсберга" в Москве. На выставке представлены картины, созданные во время арктической экспедиции на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов" в 2023 году.
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