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Китай

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Президент Кыргызстана нанесет визит в Китай

Пекин, 2 февраля /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Кыргызстана Садыр Жапаров будет находиться в Китае с государственным визитом с 4 по 7 февраля, сообщил официальный представитель МИД КНР в воскресенье.

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