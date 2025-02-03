Президент Кыргызстана нанесет визит в Китай

Пекин, 2 февраля /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Кыргызстана Садыр Жапаров будет находиться в Китае с государственным визитом с 4 по 7 февраля, сообщил официальный представитель МИД КНР в воскресенье.