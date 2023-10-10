Новый русский: обзор тягача «Валдай 45»

«Валдай 45» Полная масса: 18 т Начало продаж в России: сентябрь 2023 г. Магистральный тягач «Валдай 45» с колесной формулой 4х2 производит компания «Нижегородские грузовые автомобили» (АО «НГА»), базирующаяся на ранее пустовавших производственных площадях Горьковского автозавода.
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