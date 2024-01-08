Более 30 благотворительных акций проведено российскими военнослужащими в Таджикистане

На протяжении года личный состав соединения доставлял продукты питания, одежду и средства первой необходимости многодетным и малоимущим семьям, проживающим в труднодоступных горных районах, а также детским домам и пансионатам, расположенным в Таджикистане.
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