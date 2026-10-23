«То значение, которое придается курсу ОРГ в вузе, и его содержательная противоречивость в контексте остальных дисциплин социально-гуманитарного блока актуализируют потребность в подобных съездах и даже принятии отдельных деклараций, как бы странно это не звучало», — считает д.