РИА Новый день

200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Поляков
    Дурашка, а что тебя так возмутило и чем тебе не угодили все кодексы? Вот старика Вайнштейна приговорили к пожизненном...Петербурженка отб...
  • Александр Лесков
    Тьфу  на  нынешние  Кодексы:   У любого  человека ДОЛЖНО БЫТЬ  ПРАВО  на защиту!!!  И  только  у  нас в нашем,  росси...Петербурженка отб...
  • Владимир Карпов
    Интересно - а в истории ранее было такое. чтобы народ одной страны в одиночку погибал в войне ради интересов других с...Данилов: В НАТО д...

Дом в Аше накрыло снежной лавиной

Дом в Аше накрыло снежной лавиной

Частное хозяйство на Южном Урале утонуло под снежной лавиной. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, на крайнем западе региона один из домов частного сектора оказался накрыт снежной массой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх