Дом в Аше накрыло снежной лавиной

Частное хозяйство на Южном Урале утонуло под снежной лавиной. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, на крайнем западе региона один из домов частного сектора оказался накрыт снежной массой.
Частное хозяйство на Южном Урале утонуло под снежной лавиной. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, на крайнем западе региона один из домов частного сектора оказался накрыт снежной массой.
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