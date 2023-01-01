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Барков-старший о сыне: «Когда Саше было 16 лет, звонил тренер «Динамо». Я сказал ему, что Финляндия – лучшее место для развития физики. Никакой России»

Александр Барков-старший рассказал, почему его сын Александр не играл в России. «Когда Саша был еще юным, когда ему было 16 лет, раздался звонок из России.

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