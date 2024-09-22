Артур Сухих: "На румынском рынке Молдова "рулит" жёстко"

Артистом международного уровня сегодня в Молдове является Ирина Римес, которая выдаёт такой высокий и достойный уровень музыкального продукта и "рулит" жёстко на том же рынке Румынии, что румынским исполнителям приходится нелегко.
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