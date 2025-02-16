Слова главы дипломатической службы Европейского союза Каи Каллас о якобы не гибели мирных россиян в результате действий Вооруженных сил Украины должны получить самую жесткую политическую и правовую оценку.
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