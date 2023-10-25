В Малмыжском районе мужчина угнал «КамАЗ»

Злоумышленник уехал на грузовике кататься, а потом бросил его в соседнем районе. На днях в отдел МВД России по Малмыжскому району поступило сообщение от представителей одной из организаций о том, что с их территории был угнан «КамАЗ».
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