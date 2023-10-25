Вятка Областная
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вятка Областная

4 подписчика

В Малмыжском районе мужчина угнал «КамАЗ»

Злоумышленник уехал на грузовике кататься, а потом бросил его в соседнем районе. На днях в отдел МВД России по Малмыжскому району поступило сообщение от представителей одной из организаций о том, что с их территории был угнан «КамАЗ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх