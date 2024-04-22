Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Nikolay Stepanov
    Только не в президенты. Дальше блогера не потянет.Узнали, кто это?
  • Леонид Никулин
    обязательно нужен такой тон!!!Узнали, кто это?
  • Пульхерия Djem
    Хороший пропагандист большая редкость , для этого нужны интеллект, эрудиция, юмор, приятная внешность, хорошие манеры...Узнали, кто это?

«Русские не скинут Путина»: разочарование львовского русофоба

«Русские не скинут Путина»: разочарование львовского русофоба

Население России не настроено на внутренние протесты против президента страны Владимира Путина, не состоится и бунта олигархов.

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Комментарии
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HotRS
Года 3-4 назад была у меня дискуссия на Ютюбе с львовянином. Я его спросил насчет фамилии у Дроздова. Он сказал, что да, фамилия русская и это видимо от того, что в свое время фамилию поменяли с ДроздIв.
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4 час.
Пульхерия Djem
Кастрюли, это вы- тупые бараны, которымии можно управлять с любой точки земного шары, у вас нет ни сознательности, ни ответственности. А,если ещё и копеечку подадут,вы будете вылизывать хозяина и убивать, насиловать, грабить, пытать всякого,,на кого ПАН укажет А у нас ,россиян, есть честь, сопереживание, справедливость и любовь к РОДИНЕ. У вас же только ПУЗО ,которое надо набить пожирнее и побольше,не важно чем и от кого,и РУКА,которой можно хапать, не  важно что и откуда. Какое самосознание, какая самоидентификация???? ТУПАЯ НЕНАВИСТЬ и ЗАВИСТЬ,ко всем и ко всему!!! Мне УЖЕ вас не жаль. СТАДО!!!!!
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2 час.
Гусаров Игорь
Дроздов, много не кури.
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1 час.

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