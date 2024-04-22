«Русские не скинут Путина»: разочарование львовского русофоба

Года 3-4 назад была у меня дискуссия на Ютюбе с львовянином. Я его спросил насчет фамилии у Дроздова. Он сказал, что да, фамилия русская и это видимо от того, что в свое время фамилию поменяли с ДроздIв.

Пульхерия Djem

Кастрюли, это вы- тупые бараны, которымии можно управлять с любой точки земного шары, у вас нет ни сознательности, ни ответственности. А,если ещё и копеечку подадут,вы будете вылизывать хозяина и убивать, насиловать, грабить, пытать всякого,,на кого ПАН укажет А у нас ,россиян, есть честь, сопереживание, справедливость и любовь к РОДИНЕ. У вас же только ПУЗО ,которое надо набить пожирнее и побольше,не важно чем и от кого,и РУКА,которой можно хапать, не важно что и откуда. Какое самосознание, какая самоидентификация???? ТУПАЯ НЕНАВИСТЬ и ЗАВИСТЬ,ко всем и ко всему!!! Мне УЖЕ вас не жаль. СТАДО!!!!!