Всё начинается с барана. Кабанов о положительном образе мигрантов: "Давайте раскачиваться"

Царьград Фото: коллаж Царьграда Карельские организации получили команду создавать положительный образ мигрантов.
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