Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • alik3456 Джексон
    А народу какая разница , от договора?С чем Трамп идет ...
  • alik3456 Джексон
    Да не предит Трам в Москву... Он прилетит в голубом вертолёте...С чем Трамп идет ...
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    пусть подорвут "Пэтриот","Абрамс","Хаммерс"- тогда будет по честняку , а то опять по хохложопски получилось.. Баксы н..."Гудбай Омэріка":...

Всё начинается с барана. Кабанов о положительном образе мигрантов: "Давайте раскачиваться"

Всё начинается с барана. Кабанов о положительном образе мигрантов: "Давайте раскачиваться"

Царьград Фото: коллаж Царьграда Карельские организации получили команду создавать положительный образ мигрантов.

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