Учёные назвали страну с максимальными шансами пережить глобальную катастрофу

Австралия официально признана самым безопасным местом на планете. Ученые Хагенского заочного университета под руководством эколога Флориана Ульриха Йена проанализировали сотни научных работ и составили рейтинг территорий, способных пережить глобальный коллапс.
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