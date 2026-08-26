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Мировое обозрение

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Учёные назвали страну с максимальными шансами пережить глобальную катастрофу

Учёные назвали страну с максимальными шансами пережить глобальную катастрофу

Австралия официально признана самым безопасным местом на планете. Ученые Хагенского заочного университета под руководством эколога Флориана Ульриха Йена проанализировали сотни научных работ и составили рейтинг территорий, способных пережить глобальный коллапс.

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