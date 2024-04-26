Когда причащаться перед Пасхой?

Очень многие сейчас спрашивают, в какие предпасхальные дни лучше всего причаститься. А ещё — обязательно ли причащаться во время самой пасхальной службы? Несмотря на то, что Великий пост очень продолжителен, времени, как правило, не хватает на самое важное.