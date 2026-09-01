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The Eurasia Daily news agency

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Putin to Erdogan: They set a task — they will do it

Putin to Erdogan: They set a task — they will do it

The first power unit of the Akkuyu nuclear power plant in Turkey will be launched this year. The Russian president concluded this with his colleague at a meeting in Bishkek.

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