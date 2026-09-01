Putin to Erdogan: They set a task — they will do it

The first power unit of the Akkuyu nuclear power plant in Turkey will be launched this year. The Russian president concluded this with his colleague at a meeting in Bishkek.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым