Iran Says It Will Control New Hormuz Shipping Corridor

Iran said Monday that it is preparing to sign an agreement with Oman establishing a new shipping corridor through the Strait of Hormuz under Iranian control, with vessels required to coordinate with Tehran to enter a new restricted maritime zone around the critical oil chokepoint.
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