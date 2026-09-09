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Суть Событий

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Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по целям на Украине

Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по целям на Украине

Российские военные минувшей ночью нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.

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