«Жемчужный прапорщик» получил орден Мужества

Экс-полицейский побывал в зоне спецоперации Бывший полицейский Вадим Бойко, которого в СМИ назвали «жемчужным прапорщиком», побывал в зоне специальной военной операции и после возвращения получил орден Мужества.
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