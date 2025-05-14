Трамп может спасти: санкции ЕС против России под угрозой без поддержки США

Европейский Союз сталкивается с трудностями в продвижении нового антироссийского пакета санкций. Отсутствие поддержки президента США Дональда Трампа и разногласия внутри ЕС ставят под вопрос эффективность ограничительных мер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии