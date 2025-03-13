Лукашенко: причиной конфликта не были ни Россия, ни Белоруссия, а Украину заставили воевать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия и Белоруссия не дадут обвести себя вокруг пальца в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
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