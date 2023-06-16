Президенты России и ОАЭ встретятся на ПМЭФ перед пленарным заседанием

Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проведут встречу в Санкт-Петербурге, они обсудят актуальные международные и региональные проблемы и двусторонние отношения, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.