Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Выборы никто не отменял»: глава подмосковного УИК о пережитой атаке дронов

«Выборы никто не отменял»: глава подмосковного УИК о пережитой атаке дронов

Председатель участковой избирательной комиссии №1283 в Московской области Наталья Санайкина рассказала Zvezdanews , как пережила атаку беспилотников, в результате которой ее дом получил повреждения, и утром приехала на работу и открыла избирательный участок.

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