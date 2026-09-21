«Выборы никто не отменял»: глава подмосковного УИК о пережитой атаке дронов

Председатель участковой избирательной комиссии №1283 в Московской области Наталья Санайкина рассказала Zvezdanews , как пережила атаку беспилотников, в результате которой ее дом получил повреждения, и утром приехала на работу и открыла избирательный участок.
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