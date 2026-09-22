📹❗️В зоне проведения специальной военной операции завершены испытания двух перспективных образцов вооружения и военной техники — комплекса противовоздушной обороны «Зверобой» и дистанционно управляемого боевого модуля «Калитка-КА».
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