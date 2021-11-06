Зачем США понадобились «тайные переговоры» с Москвой?

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЗачем США понадобились «тайные переговоры» с Москвой? Россия и США вот уже полгода ведут секретные, но при этом запланированные переговоры по выходу из конфронтационной спирали.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей СафроновДмитрий Суслов интересный эксперт и видимо перспективный специалист в области политологии, но, всё что касается пиндостана, совершенно не подлежит логическому осмыслению, как трудно например предсказать поведение бешенной обезьяны с гранатой...mark nikitinСША, какие бы переговоры не вели, все их переговоры о капитуляции России. Потому и говорить с ними смысла нет. Но Россия обязанна, потому что Штаты управляют Россией, в соответствии с конституцией 1993 года статья 15.4 и 13.2, ------------------------------------------------------------- для всех троллей,кто захочет поиграть на теме,что был принят закон о превосходстве Российского Права над Американским: Эта новый закон с лихвой перебивается статьёй 15.4.Комментировать
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