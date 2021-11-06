Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mike Mike
    Однако при совковом режиме на этой нетерпимости к иным строилась вся власть! А либерализм и есть принцип - живи как х...Кому в СССР жилос...
  • andrej kamschilov
    во всём виновата россия, не поддержи она молодую америку, так бы она и осталась колонией, ан нет надо добрые дела дел...Почему США ведут ...
  • Ксения Фотина
    Iva, а Вы заметили, как оппонент с заоблачной высокопарности рухнул в болотную нечисть и тут же перешел на личности ?Репрессии против ...

Зачем США понадобились «тайные переговоры» с Москвой?

Зачем США понадобились «тайные переговоры» с Москвой?

Россия и США вот уже полгода ведут секретные, но при этом запланированные переговоры по выходу из конфронтационной спирали.

Вернуться к статье
Обсудить
Алексей Сафронов
Дмитрий Суслов интересный эксперт и видимо перспективный специалист в области политологии, но, всё что касается пиндостана, совершенно не подлежит логическому осмыслению, как трудно например предсказать поведение бешенной обезьяны с гранатой...
mark nikitin
США, какие бы переговоры не вели, все их переговоры о капитуляции России. Потому и говорить с ними смысла нет. Но Россия обязанна, потому что Штаты управляют Россией, в соответствии с конституцией 1993 года статья 15.4 и 13.2, ------------------------------------------------------------- для всех троллей,кто захочет поиграть на теме,что был принят закон о превосходстве Российского Права над Американским: Эта новый закон с лихвой перебивается статьёй 15.4.

Картина дня

наверх