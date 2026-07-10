🤝 Плечом к плечу: как жители Крыма объединяются в непростые времена Чем сложнее становится ситуация, тем больше объединяются крымчане.
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🤝 Плечом к плечу: как жители Крыма объединяются в непростые времена Чем сложнее становится ситуация, тем больше объединяются крымчане.