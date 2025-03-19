Следователи попросили суд лишить свободы комика Останина по делу о вражде

Следователи направили в Мещанский суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы, комику Артемию Останину по уголовному делу о возбуждении вражды и унижении человеческого достоинства.
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