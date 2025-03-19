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Свежие комментарии

  • Валерий Любый
    Какая радостная встреча для всего русского народа...В Кремле не смогл...
  • Valentin Trump
    думаю, это провокация, чтобы дать повод или подтвердить о чем утверждают пропагандисты неприятеля.Экс-помощник Пути...
  • марина субина
    Статья не плохая. Но...Не надо в угоду публике  опускаться до сленга словечками- "толкнул" речь... и это про Ф.М. Дос...Изгоняющий бесов....

Следователи попросили суд лишить свободы комика Останина по делу о вражде

Следователи попросили суд лишить свободы комика Останина по делу о вражде

Следователи направили в Мещанский суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы, комику Артемию Останину по уголовному делу о возбуждении вражды и унижении человеческого достоинства.

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