URA.RU: замачивание в воде со льдом поможет сделать огурцы хрустящими при заготовке на зиму

Ароматные соленые и маринованные огурцы могут напомнить о лете даже в самый холодный день. Чтобы они получились хрустящими, важно следовать базовым принципам закруток и использовать лед при замачивании, сообщил URA.
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