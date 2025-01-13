Доказано: азартные игры меняют мозг так же, как алкоголь

Зависимость от азартных игр — реально существующий диагноз. Но как люди становятся зависимыми от этого и почему лечить это сложнее, чем, например, тягу к алкоголю? Азартные игры так привлекательны для нас в основном потому, что они позволяют получить большие суммы денег без особых усилий.
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