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Против еще одного российского актера возбудили уголовное дело за уклонение от армии

Против еще одного российского актера возбудили уголовное дело за уклонение от армии

Российский актер Всеволод Волнов, наиболее известный зрителю по своей работе в сериале «Плевако», стал фигурантом уголовного дела за уклонение от армии.

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