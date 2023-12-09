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Совет отцов Архангельской области во всероссийском конкурсе гражданских инициатив

Совет отцов Архангельской области во всероссийском конкурсе гражданских инициатив

Это конкурс для представителей некоммерческого сектора и лидеров общественных проектов. Главный приз — три миллиона рублем на развитиеОрганизаторы обещают участникам помощь в реализации и масштабировании своих инициатив, а также бесплатное обучение и возможность стать кандидатом в депутаты.

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