Совет отцов Архангельской области во всероссийском конкурсе гражданских инициатив

Это конкурс для представителей некоммерческого сектора и лидеров общественных проектов. Главный приз — три миллиона рублем на развитиеОрганизаторы обещают участникам помощь в реализации и масштабировании своих инициатив, а также бесплатное обучение и возможность стать кандидатом в депутаты.
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