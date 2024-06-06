Расчет 120-мм миномета группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра

После получения целеуказания расчет 120-миллиметрового миномета в считанные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил цель.
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