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СМИ: Российские танки использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении

СМИ: Российские танки использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении

В СМИ рассказали о применении российскими танками новой эффективной тактики против ВСУ на Краснолиманском направлении.

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