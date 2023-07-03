СМИ: Российские танки использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении

В СМИ рассказали о применении российскими танками новой эффективной тактики против ВСУ на Краснолиманском направлении.
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