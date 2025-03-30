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За рулем

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Почему машины этих цветов обходятся владельцам намного дороже?

Почему машины этих цветов обходятся владельцам намного дороже?

Выбор цвета автомобиля – это вопрос личных предпочтений, отражение индивидуальности и стиля. Однако мало кто задумывается о том, что любимый оттенок может существенно повлиять на стоимость ремонта кузова в случае повреждения.

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