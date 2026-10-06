«Операция „Вивальди“»: что стоит за контрударом ВСУ под Красным Лиманом На Украине новая перемога со звучным названием «Операция Вивальди».
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