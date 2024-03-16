Румыния требует продолжить грабеж России

@ Uli Deck/DPA/ТАСС Tекст: Евгений Крутиков Бухарест смог достичь успеха в грандиозной внешнеполитической задаче, поставленной всего лишь несколько месяцев назад, – привлечь внимание всего Евросоюза к так называемой проблеме румынского золота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии