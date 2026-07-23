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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Контракт Карлссона с кэпхитом 18 млн долларов – 4-й в рейтинге худших в НХЛ по версии The Athletic, Юбердо – 1-й, Стивенсона – 2-й

The Athletic составил топ-10 худших контрактов в НХЛ в 2026 году. Соглашения оценивались с точки зрения пользы, которую игрок может принести в течение срока действия контракта.

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