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"В чём тогда сила, колбасник?": Медведев жёстко ответил Шольцу после слов об Украине и коленях

"В чём тогда сила, колбасник?": Медведев жёстко ответил Шольцу после слов об Украине и коленях

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил дерзкое высказывание Олафа Шольца об Украине и коленях и жёстко ему ответил, призвав покаяться перед людьми: "В чём тогда сила, колбасник? … В умирающем народе, половина которого живёт в России и в Европе?".

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