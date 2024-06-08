"В чём тогда сила, колбасник?": Медведев жёстко ответил Шольцу после слов об Украине и коленях

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил дерзкое высказывание Олафа Шольца об Украине и коленях и жёстко ему ответил, призвав покаяться перед людьми: "В чём тогда сила, колбасник? … В умирающем народе, половина которого живёт в России и в Европе?".