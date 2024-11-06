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Сунесс про трансферы «Челси»: «Неустойчивая бизнес-модель. Многие будут сидеть на 7-летних контрактах и не захотят покидать клуб, если им не предложат много денег. Прибыли не будет»

«Я думаю, что они могли бы делать по-другому. Они просто беспорядочно скупали всех, кто попадался им в определенной возрастной категории.

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