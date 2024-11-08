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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров сыграл 26:05 против «Флайерс» и забросил 11-ю шайбу в сезоне. Он делит 1-е место в гонке снайперов НХЛ с Райнхартом

Форвард «Тампы» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (1:2 Б) и был признан 3-й звездой.

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