Кучеров сыграл 26:05 против «Флайерс» и забросил 11-ю шайбу в сезоне. Он делит 1-е место в гонке снайперов НХЛ с Райнхартом

Форвард «Тампы» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (1:2 Б) и был признан 3-й звездой.
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