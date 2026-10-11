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FiNE NEWS

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Топ-10 машин, которые не только не теряют в цене, но и прибавляют: секреты перепродажи в России

Представьте: вы покупаете машину в 2021 году, а через пять лет она не только не теряет в цене, но и становится дороже! На форуме CarX 2026 аналитики агентства «Автостат» представили удивительные данные: некоторые автомобили не просто сохраняют стоимость, а прибавляют в цене.

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