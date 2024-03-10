Итоги встречи «Бузулук» - «Сигур» ⚽️ 3’ 1:0 Глухов (Исингалиев) 🟡 6’ Ряснов (Сигур) ⚽️ 10’ 1:1 Чайка (Гурдов) ⚽️ 15’ 1:2 Егоров (Ковальченко) ⚽️ 25’ 2:2 Марчук (Глухов) ⚽️ 27’ 2:3 Егоров (Галушкин) ⚽️ 28’ 3:3 Марчук 🟡 30’ Гаранин (Бузулук) 🟡 32’ Ряснов (Сигур) 🔴 32’ Ряснов (Сигур) ⚽️ 34’ 4:3 Глухов ⚽️ 35’ 5:3 Пугачев (Ежов) ⚽️ 36’ 5:4 Иванов (Арутюнян) 🔴 37’ Чайка (Сигур) ⚽️ 40’ 6:4 Исингалиев (Глухов) ⚽️ 40’ 7:4 Ежов (Осенников) Лучший игрок матча - Константин Глухов🏆 Поздравляем ребят с отличной игрой! Победа "Бузулук"👏👏👏.
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