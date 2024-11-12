ФАС признала Сбер нарушителем законодательства о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе из-за неполного раскрытия условий автокредита, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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