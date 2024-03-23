Робота научили делать сальто назад без гидравлики. С помощью электроприводов

Китайский гуманоид Unitree H1 стал первым в мире человекоподобным роботом, который смог выполнить сальто назад без гидравлических механизмовДвуногий Unitree H1 стал первым в мире антропоморфным роботом, сделавшим сальто назад без использования гидравлики.