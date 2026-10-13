Киев прозевал удар: США не предупредили об атаке. Зеленский сам подтвердил это. Возмездие за наглый ультиматум?

В Киеве признали, что не получили от союзников предупреждения о ракетном ударе. На этом фоне в украинской столице произошёл сбой в привычной схеме обмена данными с США: сначала раздались взрывы, и лишь затем прозвучала воздушная тревога.
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