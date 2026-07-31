ВМС США выделили 76,6 миллиарда долларов на 14 атомных подводных лодок

Военно-морские силы США заключили крупный контракт на строительство атомных подводных лодок. Общая сумма выделенных средств составила 76,6 миллиарда долларов, сообщает Defense News со ссылкой на Минобороны США.
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