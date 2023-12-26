Нейросеть научили определять геолокацию по фотографии. С точностью 95%

Аспиранты Стэнфордского университета разработали нейросеть PIGEON, способную определять местоположение на фотографии с погрешностью около 25 кмНейросеть PIGEON (Predicting Image GEOlocatioNs) появилась на свет в результате увлечения разработчиков знаменитой онлайн-игрой GeoGuessr, в которой участникам предлагается определять геолокацию изображенных на фото объектов.