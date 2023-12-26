Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Нейросеть научили определять геолокацию по фотографии. С точностью 95%

Нейросеть научили определять геолокацию по фотографии. С точностью 95%

Аспиранты Стэнфордского университета разработали нейросеть PIGEON, способную определять местоположение на фотографии с погрешностью около 25 кмНейросеть PIGEON (Predicting Image GEOlocatioNs) появилась на свет в результате увлечения разработчиков знаменитой онлайн-игрой GeoGuessr, в которой участникам предлагается определять геолокацию изображенных на фото объектов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх