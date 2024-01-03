Страна и люди
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Страна и люди

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    Ясно что будут удары и по киевсой инфраструктуры войск ВСУ, ждите дальше.Удар по Киеву. 02...

БПЛА «Ланцет» уничтожили САУ Paladin на Южно-Донецком направлении

БПЛА «Ланцет» уничтожили САУ Paladin на Южно-Донецком направлении

За минувшие сутки на Южно-Донецком направлении бомбардировочная авиация ВС РФ группировки «Восток» поразила пункты временной дислокации, опорные пункты и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Новомихайловки Константиновки и Приютного.

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