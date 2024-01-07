Московский дилер везет партию кроссоверов Suzuki Vitara с неубиваемым мотором, 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Названа актуальная цена

Как сообщают «Автоновости дня», один из московских дилеров везет партию кроссоверов Suzuki Vitara. Такие машины уже привозили в Россию, но с другими моторами (1,5-литровым атмосферным и гибридной силовой установкой), сейчас же везут Vitara с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 117 л.