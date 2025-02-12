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Детдомовцев привлекают к управлению дронами под Красноармейском

Детдомовцев привлекают к управлению дронами под Красноармейском

ВСУ привлекают воспитанников детских домов в качестве операторов БПЛА под Красноармейском. Выбор обусловлен их воспитанием и эмоциональной безразличностью, так как атаки направлены не только на военные, но и на гражданские цели, сообщают российские силовые структуры.

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